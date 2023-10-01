20 бесплатных спектаклей показали зрителям на Уральском театральном фестивале

| Фото: "Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

20 бесплатных спектаклей показали зрителям, в том числе детям из малообеспеченных семей и из семей участников СВО, в рамках первого Уральского театрального фестиваля "Сказочный мир", который прошел в Тюменской области с 24 по 27 октября. В фестивале участвовали семь театров кукол из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийска, Сургута и Тюмени, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"Свыше 11 тысяч зрителей смогли приобщиться к театральным постановкам. Более пяти тысяч из них посмотрели спектакли вживую, еще шесть тысяч детей – по трансляции", – сказала председатель регионального отделения Союза женщин России, заместитель председателя Тюменской областной думы, член фракции "Единой России" Наталья Шевчик.

Открытие фестиваля состоялось в Тобольском драматическом театре им. П. Ершова, который ранее трижды становился лауреатом Всероссийского фестиваля "Сказочный мир". Спектакли прошли в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Армизонском, Аромашевском, Упоровском, Вагайском, Тобольском, Юргинском и Тюменском районах.

Все остальные желающие могли увидеть фестивальные спектакли, благодаря прямой трансляции через виртуальные концертные залы. Например, в день открытия фестиваля онлайн-трансляция спектакля "Щелкунчик" со сцены Тобольского драматического театра велась в 44 виртуальных концертных залах УФО.

Помимо постановки "Щелкунчик" Тюменского театра кукол, в последующие театральные дни юные зрители увидели спектакли "Золушка", "Жил был Леша", "Цветик-семицветик", "Золотой цыпленок", "Барон Мюнхгаузен" и другие. Завершился фестиваль постановкой "Василиса Прекрасная" Екатеринбургского театра кукол.

В рамках проекта также прошли мастер-классы для артистов и сотрудников театров, семинар "Театр и школа" – для педагогов и руководителей самодеятельных театральных коллективов.

Во время образовательного проекта с преподавателями обсудили то, каким должно быть педагогическое сопровождение при групповом посещении театра, как работать с детьми средствами театра, какой репертуар подбирать и как выстраивать работу в театральных кружках.