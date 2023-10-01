194 жителя Тюменской области с северным стажем досрочно вышли на пенсию в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

194 жителя Тюменской области, которые отработали необходимый северный стаж, вышли на пенсию на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста в 2023 году. Страховая пенсия по старости может быть назначена раньше при определенных условиях, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

Для досрочного выхода на пенсию в 2023 году гражданин должен отработать необходимый северный стаж. Это не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях. Также учитывается страховой стаж: не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин.

В законодательстве предусмотрена особая льгота для женщин, родивших двух и более детей. Так, женщина, имеющая северный стаж не менее 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, или не менее 12 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа, может выйти на пенсию в 50 лет.

Получить информацию об учтенном северном стаже каждый гражданин может, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно через портал Госуслуг, в МФЦ или при обращении в клиентскую службу Отделения Социального фонда России.