Жители Бердюжского района заплатят за угон машины "Почты России"
Происшествия, 14:15 31 октября 2023
| Фото: media-pravo.info
Более 70 тыс. рублей заплатят жители Бердюжского района за угон и повреждение автомобиля УАЗ "Почты России", сообщает прокуратура Тюменской области.
Как известно из материалов дела, суд признал троих несовершеннолетних виновными в преступлении и взыскал с двоих виновных, которые на момент рассмотрения дела достигли совершеннолетия, а также с несовершеннолетнего 2007 года рождения ущерба в размере 74 тыс. 103 рублей.
При отсутствии у несовершеннолетнего доходов, обязанность по возмещению вреда возложена на его родителей.