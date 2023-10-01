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Жители Бердюжского района заплатят за угон машины "Почты России"

Происшествия, 14:15 31 октября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 70 тыс. рублей заплатят жители Бердюжского района за угон и повреждение автомобиля УАЗ "Почты России", сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов дела, суд признал троих несовершеннолетних виновными в преступлении и взыскал с двоих виновных, которые на момент рассмотрения дела достигли совершеннолетия, а также с несовершеннолетнего 2007 года рождения ущерба в размере 74 тыс. 103 рублей.

При отсутствии у несовершеннолетнего доходов, обязанность по возмещению вреда возложена на его родителей.

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# прокуратура , суд

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