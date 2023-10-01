Именные губернаторские стипендии получили 89 тюменских студентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 удостоверений именным стипендиатам губернатора Тюменской области вручил заместитель главы региона Алексей Райдер в областном правительстве 31 октября. Среди них 12 – для аспирантов высших учебных заведений, 46 – для обучающихся в вузах и 31 – для учащихся техникумов и колледжей.

"Я уверен, что для каждого из вас это значимая отметка. Вы талантливые, амбициозные и целеустремленные ребята, являетесь достойными представителями, которые заинтересованы в развитии нашего региона. У нас много возможностей для развития ваших талантов. С таким настроем и позитивом вы обязательно найдете свою нишу после обучения, мы в этом нисколько не сомневаемся", - обратился к присутствующим Алексей Райдер.

Он напомнил, что в Тюменской области открываются новые предприятия, реализуются десятки крупных инвестиционных проектов, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, а также выразил уверенность в том, что каждый из стипендиатов будет востребован после учебы.

Особо заместитель губернатора поблагодарил преподавателей, наставников и родителей одаренных учеников: "На определенных этапах вашей жизни они подпитывают вас словами поддержки и раскрывают ваш потенциал. Спасибо им за это".

Именные стипендии вручаются за достижения в образовательной и научно-исследовательской работах, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности. Кандидатами могут стать тюменцы, имеющие не менее 75% отличных оценок по результатам предыдущих сессий за весь период обучения. Аспиранты же должны сдать на отлично не менее двух кандидатских экзаменов.

Студент магистратуры Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Игорь Крупкин был приятно удивлен, когда ему пришло уведомление о назначении стипендии. Сейчас он обучается на втором курсе по направлению подготовки "Прикладная информатика" и готовит диссертацию, посвященную возможности классифицировать картины в музеях при помощи искусственного интеллекта.

"Не ожидал такого, думал, не пройду, но документы приняли. Рад, что мои достижения признали. В основном я участвовал в различных хакатонах, олимпиадах, посвященных математике, информатике, писал научные статьи, связанные с машинным обучением. На данный момент помимо учебы работаю в Тюменском нефтяном научном центре и на ведение какого-то своего проекта времени пока нет. Но все возможно в будущем", – добавил магистрант.

Размер стипендий для аспирантов составляет 11,5 тыс. рублей, для студентов вузов и ссузов — 2,3 тыс. рублей.

Напомним, студентов, достигших успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности, в регионе чествуют более 20 лет.

Виктория Макарова