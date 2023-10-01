Николай Пуртов: 60 % инвестиционных проектов Тюменской области реализуются в муниципалитетах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 500 инвестиционных проектов находятся в реестре инвестагентства Тюменской области на 1 октября 2023 г. 60 % инвестиционных проектов в Тюменской области реализуются в муниципалитетах. Это отражение работы местной власти по работе с бизнесом.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Муниципалитеты за счет инвестиционного профиля, своего потенциала работают с местными предпринимателями. Нам важен каждый инвестор и неважно, сколько он вкладывает. Совместно с командами администраций сел, городов региона создаем комфортные условия для бизнеса, который готов запустить производство, создать рабочие места. Все эти объекты - источники доходов бюджета Тюменской области", - говорит он.

Помощь в привлечении новых инвесторов окажет региональный инвестиционный стандарт, уверен Пуртов. Перед инвестиционной командой региона стоит задача внедрить его в каждом муниципальном образовании.

"Заставить регстандарт работать на инвесторов – задача всех органов власти. Они должны следовать ему, развернуть его у себя на территориях. Оценку работе муниципалитеты получат по итогам выполнения стандарта", - подчеркнул Николай Пуртов.

Накануне 17 специалистов региона прошли обучение в РАНХиГС, обменялись лучшими практиками по региональному инвестстандарту.

В Тюменской области с 2021 года работает муниципальный инвестиционный стандарт по 10 направлениям. Проект приносит положительные результаты, но еще есть над чем работать.

"Мы когда провели аудит, поняли, что в регионе муниципальный инвестиционный стандарт разработан на уровне 75 процентов. Работы еще много. Сегодня будем проводить ВКС с муниципальными командами, проведем установочную сессию по внедрению регстандарта, чтобы о нем знали все предприниматели и инвесторы. В четверг начнутся выезды в города и села по разработке и запуску дорожной карты. Важно донести, как работает региональный инвестиционный стандарт", - отметил гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Инвестиционный климат регионов с 2024 года Минэкономразвития РФ будет оценивать по трем позициям – обратная связь от бизнеса, позиция субъекта по инвестпривлекательности, объем привлеченных частных инвестиций.

Региональный инвестиционный стандарт по пяти направлениям реализуют в Тюменской области с октября 2023 года. Над проектом работала Инвестиционная команда региона и общественно-деловые организации. Он получил положительную оценку инвесторов и Минэкономразвития РФ.

Анжела Лебедева