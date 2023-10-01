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Николай Пуртов: 60 % инвестиционных проектов Тюменской области реализуются в муниципалитетах

Экономика, 14:37 31 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 500 инвестиционных проектов находятся в реестре инвестагентства Тюменской области на 1 октября 2023 г. 60 % инвестиционных проектов в Тюменской области реализуются в муниципалитетах. Это отражение работы местной власти по работе с бизнесом.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

"Муниципалитеты за счет инвестиционного профиля, своего потенциала работают с местными предпринимателями. Нам важен каждый инвестор и неважно, сколько он вкладывает. Совместно с командами администраций сел, городов региона создаем комфортные условия для бизнеса, который готов запустить производство, создать рабочие места. Все эти объекты - источники доходов бюджета Тюменской области", - говорит он.

Помощь в привлечении новых инвесторов окажет региональный инвестиционный стандарт, уверен Пуртов. Перед инвестиционной командой региона стоит задача внедрить его в каждом муниципальном образовании.

"Заставить регстандарт работать на инвесторов – задача всех органов власти. Они должны следовать ему, развернуть его у себя на территориях. Оценку работе муниципалитеты получат по итогам выполнения стандарта", - подчеркнул Николай Пуртов.

Накануне 17 специалистов региона прошли обучение в РАНХиГС, обменялись лучшими практиками по региональному инвестстандарту.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В Тюменской области с 2021 года работает муниципальный инвестиционный стандарт по 10 направлениям. Проект приносит положительные результаты, но еще есть над чем работать.

"Мы когда провели аудит, поняли, что в регионе муниципальный инвестиционный стандарт разработан на уровне 75 процентов. Работы еще много. Сегодня будем проводить ВКС с муниципальными командами, проведем установочную сессию по внедрению регстандарта, чтобы о нем знали все предприниматели и инвесторы. В четверг начнутся выезды в города и села по разработке и запуску дорожной карты. Важно донести, как работает региональный инвестиционный стандарт", - отметил гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Инвестиционный климат регионов с 2024 года Минэкономразвития РФ будет оценивать по трем позициям – обратная связь от бизнеса, позиция субъекта по инвестпривлекательности, объем привлеченных частных инвестиций.

Региональный инвестиционный стандарт по пяти направлениям реализуют в Тюменской области с октября 2023 года. Над проектом работала Инвестиционная команда региона и общественно-деловые организации. Он получил положительную оценку инвесторов и Минэкономразвития РФ.

Анжела Лебедева

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# инвестиционное агентство Тюменской области , Николай Пуртов

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