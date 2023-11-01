Тюменский ХК "Рубин" уступил "Югре" со счетом 3:2

| Фото: хоккейный клуб "Рубин" | Фото: хоккейный клуб "Рубин"

Со счетом 3:2 хоккейный клуб "Рубин" уступил "Югре" в матче в рамках OLIMPBET ВХЛ 31 октября. Как сообщает пресс-служба тюменской команды, в первом периоде хозяева площадки использовали большинство.

Начало второго отрезка осталось за "Рубином". Кирилл Кошурников вывел команду вперед, но в третьем вновь не задалось. Аркадий Аксенов использовал численный перевес на 54-й минуте.

Матч продолжился в овертайме, в котором "Рубин" поиграл в меньшинстве. Но забили гол в этой встрече при равных составах. Югорчане убежали втроем к воротам Назарова и разыграли комбинацию. Точку в матче поставил гол Егор Черников.

"Хорошая игра, как и ожидалось - хороший соперник. Команда в целом работала хорошо. Пять на пять, я думаю, мы владели преимуществом весь матч. Меньшинство да – не нужно было сегодня удаляться в таком количестве против такой команды. Гола в большинстве не хватило", - отметил тренер "Рубина" Денис Ячменев.