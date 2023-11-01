Четыре практики из Тюменской области рекомендовало к тиражированию Минэкономразвития РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре практики из Тюменской области включены в список 98 лучших за 2023 год для тиражирования в регионах. Список сформировали Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив.

Отобранные в Тюменской области практики уже показали свою социально-экономическую эффективность. Это практика по снижению числа пациентов, прерывающих лечение в ходе контролируемой химиотерапии от Областного клинического фтизиопульмонологического центра.

Также была отмечена система "Жилищный стандарт" для автоматизации бизнес-процессов управляющих организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций от ООО "Центр интеллектуальных инициатив".

В число лучших практик попал проект "Система поддержки принятия решений врачами по выявлению рисков заболеваний сердечно-сосудистой системы" департамента здравоохранения Тюменской области.

Еще одна практика-лидер - включение МСП в производственные цепочки крупных предприятий от департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

В дальнейшем эти решения после дополнительной проработки могут быть включены в госпрограммы и нацпроекты, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.