Кишечную палочку и тараканов нашли в тюменской точке общепита

| Фото: Роспотребнадзор Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор Тюменской области

Из-за мух, тараканов и грязи в Тюмени суд приостановил работу точки общепита İstanbul kebab. Как сообщил региональный Роспотребнадзор, поводом к расследованию стали извещения о возможной связи заболеваний горожан с употреблением продукции предприятия по ул. Тульской.

Проверка выявила отсутствие дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки кухонного и столового инвентаря, на оборудовании обнаружены бактерии кишечной палочки золотистого стафилококка. Один из сотрудников был носителем стафилококка и был отстранен от работы.

Также обнаружены дефекты стен, пола, отсутствие вентиляции. При изготовлении блюд питания не обеспечивались последовательность и поточность технологических процессов, отсутствовали технологические документы. Ленинский районный суд принял решение приостановить деятельность İstanbul kebab на 90 суток.