Тюменцев приглашают на дискуссию о региональном кино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дискуссия "Сибирское кино: взгляд изнутри" состоится в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2 к. 1) 3 ноября в 18 часов. Создатели сибирского кино расскажут о деталях производства, а студенты SAS - о темах и образах сибирских фильмов.

Участники дискуссии: журналист, музыкальный критик, главный редактор журнала "Мастера Сибири" Сергей Мезенов, сценарист, режиссер Алексей Южаков, режиссер, продюсер, руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов, студенты SAS Софья Матвеева и Надежда Валеева, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Регистрация на мероприятие по ссылке.