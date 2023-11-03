Ночь искусств и праздничные концерты: куда сходить в Тюмени 4 ноября

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия ко Дню народного единства и Ночи искусств пройдут 4 ноября в Тюмени. Они состоятся в музеях, библиотеках, домах культуры и на других площадках.

Сквер Школьный

ул. Рижская

Начало — в 12 часов

Концертная программа "Сила России в единстве народов" (6+). В программе — выступление ансамбля русской песни "Сударушка", хора украинской народной песни "Чиста криниця", вокального ансамбля "ХЭС", школы казахского танца "Жас урпак", ансамбля народной песни "Златоцвет" и других коллективов.

ДК "Нефтяник"

ул. Осипенко, 1

Начало — в 13 часов

Концертная программа ко Дню народного единства (6+)

МТЦ "Космос"

ул. Республики, 165а

Начало — в 14 часов

Тюменцам презентуют новый проект "Рецепт народа". В пространстве макета кухни зритель может послушать в наушниках истории приглашенных гостей, связанные с их национальными блюдами (12+).

ДК "Орфей"

ул. 70 лет Октября, 5в

Начало — в 15 часов

Праздничная программа ко Дню народного единства (6+)

Музей "Усадьба Колокольниковых",

ул. Республики, 18, 20

Начало — в 16 часов

В программе Ночи искусств экскурсия "Дело о купеческом завещании" (16+), экскурсия "Про чайный дом и самовары" (16+), музыкальный вечер "Будь как дома" (16+) и др.

"Музейный комплекс им. И.Я. Словцова"

ул. Советская, 63

Начало — в 16 часов

В программе экскурсия "Альт-медиация Kandinsky 3.0" (12+), экскурсия "По ту сторону холста" (6+), гончарные мастер-классы в музейно-ремесленном "Цехе" (6+), показ фильма "Каравелла Крапивина" (12+) и др.

Музей "Дом Машарова"

ул. Ленина, 24

Начало — в 16 часов

В программе экскурсия-головоломка по экспозиции "Семейный альбом" (12+), мастер-класс "Теплые коты" (12+), концерт "Ночь осенняя, ночь любезная..." (16+) и др.

Музей "Городская Дума",

ул. Ленина, 2

Начало — в 16 часов

В программе световое шоу "Краденое солнце" (6+), аудиоэкскурсия по выставке "Самоцветы мира" (12+) и др.

Археологический музей-заповедник

23 км трассы Тюмень — Омск

Начало — в 16 часов

В программе экскурсия "Человек и огонь" (6+), экскурсия "Сказы Хранительницы Андреевских легенд" (12+), музыкальная программа "Песни у костра" (6+) и др.

Исторический парк "Россия — моя история"

ул. Орджоникидзе, 47.

Начало — в 16 часов

В программе арт-медиация "Образ женщины глазами русских художников" (12+), экскурсия "Рюриковичи" (6+), экскурсия "От великих потрясений к великой победе. 1914-1945 гг." (12+) и др.

Тюменская областная научная библиотека

ул. Орджоникидзе, 59

Начало — в 17 часов

В программе показ фильма "Свобода в квадрате" (12+), выставка современного изобразительного искусства (6+), мастер-класс для детей и взрослых по актерскому мастерству (6+) и др.

Музей тюменских историй

ул. Володарского, 24

Начало — в 17 часов

В программе экскурсия "Семья. Легенда. Предмет" (12+), экскурсия "История одной семьи" (12+) и др.

Запись по ссылке.

Штаб общественной поддержки "Единой России"

ул. Водопроводная, 36

Начало — в 18 часов

Премьера фильма "Русская мечта" тюменца Данила Шарохина.

Вера Коршунова