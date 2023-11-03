Ночь искусств и праздничные концерты: куда сходить в Тюмени 4 ноября
Мероприятия ко Дню народного единства и Ночи искусств пройдут 4 ноября в Тюмени. Они состоятся в музеях, библиотеках, домах культуры и на других площадках.
Сквер Школьный
ул. Рижская
Начало — в 12 часов
Концертная программа "Сила России в единстве народов" (6+). В программе — выступление ансамбля русской песни "Сударушка", хора украинской народной песни "Чиста криниця", вокального ансамбля "ХЭС", школы казахского танца "Жас урпак", ансамбля народной песни "Златоцвет" и других коллективов.
ДК "Нефтяник"
ул. Осипенко, 1
Начало — в 13 часов
Концертная программа ко Дню народного единства (6+)
МТЦ "Космос"
ул. Республики, 165а
Начало — в 14 часов
Тюменцам презентуют новый проект "Рецепт народа". В пространстве макета кухни зритель может послушать в наушниках истории приглашенных гостей, связанные с их национальными блюдами (12+).
ДК "Орфей"
ул. 70 лет Октября, 5в
Начало — в 15 часов
Праздничная программа ко Дню народного единства (6+)
Музей "Усадьба Колокольниковых",
ул. Республики, 18, 20
Начало — в 16 часов
В программе Ночи искусств экскурсия "Дело о купеческом завещании" (16+), экскурсия "Про чайный дом и самовары" (16+), музыкальный вечер "Будь как дома" (16+) и др.
"Музейный комплекс им. И.Я. Словцова"
ул. Советская, 63
Начало — в 16 часов
В программе экскурсия "Альт-медиация Kandinsky 3.0" (12+), экскурсия "По ту сторону холста" (6+), гончарные мастер-классы в музейно-ремесленном "Цехе" (6+), показ фильма "Каравелла Крапивина" (12+) и др.
Музей "Дом Машарова"
ул. Ленина, 24
Начало — в 16 часов
В программе экскурсия-головоломка по экспозиции "Семейный альбом" (12+), мастер-класс "Теплые коты" (12+), концерт "Ночь осенняя, ночь любезная..." (16+) и др.
Музей "Городская Дума",
ул. Ленина, 2
Начало — в 16 часов
В программе световое шоу "Краденое солнце" (6+), аудиоэкскурсия по выставке "Самоцветы мира" (12+) и др.
Археологический музей-заповедник
23 км трассы Тюмень — Омск
Начало — в 16 часов
В программе экскурсия "Человек и огонь" (6+), экскурсия "Сказы Хранительницы Андреевских легенд" (12+), музыкальная программа "Песни у костра" (6+) и др.
Исторический парк "Россия — моя история"
ул. Орджоникидзе, 47.
Начало — в 16 часов
В программе арт-медиация "Образ женщины глазами русских художников" (12+), экскурсия "Рюриковичи" (6+), экскурсия "От великих потрясений к великой победе. 1914-1945 гг." (12+) и др.
Тюменская областная научная библиотека
ул. Орджоникидзе, 59
Начало — в 17 часов
В программе показ фильма "Свобода в квадрате" (12+), выставка современного изобразительного искусства (6+), мастер-класс для детей и взрослых по актерскому мастерству (6+) и др.
Музей тюменских историй
ул. Володарского, 24
Начало — в 17 часов
В программе экскурсия "Семья. Легенда. Предмет" (12+), экскурсия "История одной семьи" (12+) и др.
Запись по ссылке.
Штаб общественной поддержки "Единой России"
ул. Водопроводная, 36
Начало — в 18 часов
Премьера фильма "Русская мечта" тюменца Данила Шарохина.
Вера Коршунова