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Около 50 юных спортсменов примут участие в трех турнирах по конному спорту в Нижней Тавде

Спорт, 15:10 03 ноября 2023

МАУ ДО «Спортивная школа Нижнетавдинского муниципального района» | Фото: МАУ ДО «Спортивная школа Нижнетавдинского муниципального района»

Кубок сказки Петра Ершова "Конек-горбунок", соревнования, посвященные 10-летию конноспортивного центра "Нижняя Тавда", и состязания в дисциплине "выездка" состоятся в с. Нижняя Тавда с 3 по 5 ноября. Старт в первый день — в 10 часов, в остальные — в 9 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участие в состязаниях примут около 50 представителей клубов Тюмени и Тюменского района. Победителей и призеров определят в личных и общих зачетах в каждой дисциплине и возрастной категории от 10 лет.

Между всадниками разыграют два кубка, а по итогам турнира в дисциплине "выездка" будут вручены отдельные награды. Помимо кубков, медалей и грамот, дети традиционно получат в подарок книги Петра Ершова "Конек-горбунок".

"Большинство участников наших турниров — дети до 14 лет. Они начинают тренироваться с очень простых упражнений — с жердями на пути, а уже позже преодолевают препятствия до 95 сантиметров в высоту. На состязаниях в прошлом году никто не остался без наград", - рассказал ветеринарный врач МАУ ДО "СШ Нижнетавдинского МР" Игорь Семенов.

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# конный спорт , турнир

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