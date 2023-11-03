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Все праздничные дни паркинги Тюмени будут работать бесплатно

Общество, 18:08 03 ноября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Все паркинги Тюмени, включая многоуровневую парковку на набережной Туры, будут работать бесплатно 4, 5 и 6 ноября, сообщает городская администрация.

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Сегодня оно представлено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – берег Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная, а также Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая и Республики (участок от Мельникайте до М. Горького по нечетной стороне).

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта напоминает: чтобы не создавать аварийных ситуаций и не препятствовать движению транспорта и пешеходов, необходимо парковаться без нарушений.

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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