Тюменские врачи удалили опухоль на единственной подковобразной почке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские врачи-онкологи Областного урологического центра Медсанчасти "Нефтяник" выявили у молодой женщины восьмисантиметровую опухоль почки. Они выполнили лапароскопическое удаление опухоли. Из-за аномалии развития почки пациента срослись между собой, создав единый подковообразный орган. Такое развитие почек встречается в одном случае из 500, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

Оценив все риски, врачи-онкологи приняли решение провести резекцию почки лапароскопическим доступом. Специалисты малоинвазивно удалили опухоль через небольшие проколы. Операция длилась около двух часов, пациентка чувствует себя хорошо, готовится к выписке.

"С опухолью подковообразной почки в 2023 году мы столкнулись уже второй раз. Прогноз у пациентки хороший, вероятность рецидива составляет менее 5%. К нам на прием пациентка придет через три недели, а дальше будет наблюдаться у врача-онколога по месту жительства", - сказал заведующий отделением онкоурологии Алексей Пономарев.

По словам врачей, сейчас главная задача – это восстановительный период, который должен обеспечить сам пациент: избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать принципы рационального питания.