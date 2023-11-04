Студенческий театр из Челябинска покажет тюменцам спектакли об учителях, сестрах и пингвинах

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Тюменцев приглашают на показы трех спектаклей от студенческого театра "Профиль" из Челябинска, которые пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 11 и 12 ноября.

"Мы рады, что молодые творческие сообщества стремятся развиваться на площадке "Космоса". Заинтересованность челябинского коллектива в нашем театральном центре говорит о том, что мы действительно помогаем каждому найти свое место в искусстве", — сказала руководитель "Космоса" Оксана Сысоева.

Как сообщает "Мегатюмень", комедийную постановку о Всемирном потопе "У Ковчега в восемь" жителям областной столицы покажут 11 ноября в 12 часов. Театралы ответят на вопрос о том, что делать, если в Ковчег пускают только по двум представителям каждого вида, а вас — трое. Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Две дамочки в сторону севера" о сестрах, отправившихся на поиски могилы отца представят 11 ноября в 18 часов. Возрастной ограничение: 16+.

12 ноября в 16 часов тюменцы увидят постановку "Моя учительница — монстр" в формате сторителлинга о том, почему главный герой боится ходить в школу. Возрастне ограничение: 16+.

Зарегистрироваться на показы можно в официальном сообществе "Космоса" во ВКонтакте.