Тюменцы песнями на разных языках и играми отмечают День народного единства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт ко Дню народного единства, 4 ноября, подготовили артисты более 10 коллективов Дворца национальных культур "Строитель" в Школьном сквере. В программу вошли композиции на русском, казахском, украинском языках. Свои номера представил ансамбль финно-угорской культуры.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" художественных руководитель ДНК "Строитель" Дарья Чехомова, День народного единства - сплочение разных национальностей. И если в РФ их насчитывается 193, то в тюменском регионе – более 150. Важно сохранить и передать подрастающему поколению идентичность каждого народа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"24 коллектива разных национальностей живут и развиваются под крышей ДНК "Строитель". Мы активно сотрудничает с общественными организациями, национальными диаспорами. Мы стараемся делать для зрителей многогранные, содержательные по красоте, колориту концерты. Все это для того, чтобы жители нашего региона и тех регионов, городов, куда мы выезжаем, прочувствовали, насколько богат на традиции, обычаи, нрав каждый народ", - подчеркивает Дарья.

Без сохранения истории национальных традиций, культурного кода – нет будущего, уверены тюменцы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель ансамбля украинской песни "Зорецвiт" Ирина Юнчик считает, что Россия сильна дружбой народов. Тюменские украинцы реализуют три направления в творческой деятельности: старинные, современные и молодежные песни. Разнообразие культур – то, что ценно в Тюменской области, отмечает Ирина Юнчик: "Мы своим коллективом всегда, на любой национальный праздник, готовим специальные вареники. Это может быть украинский вареник с сибирской брусникой, с киргизской клубникой, с грузинским виноградом. Вареники, как и песни, объединяют народы".

Руководитель школы казахского танца "Жас ұрпақ" ("Новое поколение") Аида Тлеубаева признается, что казахам комфортно живется в Тюмени. Коммуникации с другими народностями легко выстраиваются через творчество и кухню: "Наш бешбармак любят все. И кого бы я ни спросила, будь то русский, украинец, не важно, все любят это блюдо и баурсаки. А мы в свою очередь почитаем, хорошо относимся к еде других национальностей, будь то плов, пельмени, борщ. Так что еда нас всех объединяет", - уверена Аида.

Игры разных народов – еще один способ объединения культур. Ведущий специалист ДНК "Строитель" Валерия Исаченко говорит, что во время выездов в различные учреждения, организации региона они популяризируют национальную культуру через игры.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы выезжаем в школы, проводим гулянья, знакомим подрастающее поколение с играми, водим хороводы. Объясняем детям смысл игр, каково значение традиционной игровой культуры. Мы также ведем активную гастрольную деятельность. Наши творческие коллективы недавно были в Кургане, представляли весь колорит народов региона", - сказала Валерия Исаченко.

Сотни тюменцев в праздничный день насладились песенным и танцевальным творчеством и поиграли в национальные игры.

Анжела Лебедева