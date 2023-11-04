Тюменцы песнями на разных языках и играми отмечают День народного единства
Концерт ко Дню народного единства, 4 ноября, подготовили артисты более 10 коллективов Дворца национальных культур "Строитель" в Школьном сквере. В программу вошли композиции на русском, казахском, украинском языках. Свои номера представил ансамбль финно-угорской культуры.
Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" художественных руководитель ДНК "Строитель" Дарья Чехомова, День народного единства - сплочение разных национальностей. И если в РФ их насчитывается 193, то в тюменском регионе – более 150. Важно сохранить и передать подрастающему поколению идентичность каждого народа.
"24 коллектива разных национальностей живут и развиваются под крышей ДНК "Строитель". Мы активно сотрудничает с общественными организациями, национальными диаспорами. Мы стараемся делать для зрителей многогранные, содержательные по красоте, колориту концерты. Все это для того, чтобы жители нашего региона и тех регионов, городов, куда мы выезжаем, прочувствовали, насколько богат на традиции, обычаи, нрав каждый народ", - подчеркивает Дарья.
Без сохранения истории национальных традиций, культурного кода – нет будущего, уверены тюменцы.
Руководитель ансамбля украинской песни "Зорецвiт" Ирина Юнчик считает, что Россия сильна дружбой народов. Тюменские украинцы реализуют три направления в творческой деятельности: старинные, современные и молодежные песни. Разнообразие культур – то, что ценно в Тюменской области, отмечает Ирина Юнчик: "Мы своим коллективом всегда, на любой национальный праздник, готовим специальные вареники. Это может быть украинский вареник с сибирской брусникой, с киргизской клубникой, с грузинским виноградом. Вареники, как и песни, объединяют народы".
Руководитель школы казахского танца "Жас ұрпақ" ("Новое поколение") Аида Тлеубаева признается, что казахам комфортно живется в Тюмени. Коммуникации с другими народностями легко выстраиваются через творчество и кухню: "Наш бешбармак любят все. И кого бы я ни спросила, будь то русский, украинец, не важно, все любят это блюдо и баурсаки. А мы в свою очередь почитаем, хорошо относимся к еде других национальностей, будь то плов, пельмени, борщ. Так что еда нас всех объединяет", - уверена Аида.
Игры разных народов – еще один способ объединения культур. Ведущий специалист ДНК "Строитель" Валерия Исаченко говорит, что во время выездов в различные учреждения, организации региона они популяризируют национальную культуру через игры.
"Мы выезжаем в школы, проводим гулянья, знакомим подрастающее поколение с играми, водим хороводы. Объясняем детям смысл игр, каково значение традиционной игровой культуры. Мы также ведем активную гастрольную деятельность. Наши творческие коллективы недавно были в Кургане, представляли весь колорит народов региона", - сказала Валерия Исаченко.
Сотни тюменцев в праздничный день насладились песенным и танцевальным творчеством и поиграли в национальные игры.
Анжела Лебедева