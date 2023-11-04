Участвующие в СВО росгвардейцы записали видеопоздравление с Днём народного единства

| Фото: Росгвардия | Фото: Росгвардия

Военнослужащие специального подразделения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в районах проведения СВО, записали видеопоздравление с Днем народного единства. На видео запечатлены росгвардейцы разных военных специальностей: операторы БПЛА, связисты, пулеметчики, механики-водители и другие. Все они разных национальностей, но у всех одна Родина — Россия, сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Здесь выполняют задачи росгвардейцы более 50 национальностей. У всех разные языки, религии, национальные культуры, но нас всех объединяет одно — любовь к нашей Родине — России! И сейчас перед лицом фашизма, который поднял голову на Украине, мы ещё сильней ощущаем наше единство и братство. Победа будет за нами", - сказал офицер спецназа.

После записи ролика росгвардейцы убыли на выполнение боевых задач.

Видео: Росгвардия