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Полиция ищет молодого тюменца, избившего пожилого мужчину

Происшествия, 13:41 05 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту избиения пожилого мужчины проводит полиция в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области. Видеозапись инцидента с участием молодого человека появилась в социальных сетях.

Отмечается, что обращений в полицию по данному происшествию не поступало. Сотрудники тюменской полиции установят причастных к данному инциденту.

После выяснения всех обстоятельств будет принято решение.

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# проверка , УМВД России по Тюменской области

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