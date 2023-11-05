Полиция ищет молодого тюменца, избившего пожилого мужчину

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту избиения пожилого мужчины проводит полиция в Тюмени, сообщает УМВД по Тюменской области. Видеозапись инцидента с участием молодого человека появилась в социальных сетях.

Отмечается, что обращений в полицию по данному происшествию не поступало. Сотрудники тюменской полиции установят причастных к данному инциденту.

После выяснения всех обстоятельств будет принято решение.