Ударивший пожилого мужчину тюменец задержан

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени 2001 года рождения, подозреваемого в нападении на пожилого мужчину, задержали полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором молодой человек несколько раз ударил пожилого мужчину. Его в ходе мониторинга Интернета увидели сотрудники тюменской полиции. Было установлено, что заявлений не поступало. Оперуполномоченные уголовного розыска провели комплекс мероприятий, установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление местный житель.

"Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что будучи в нетрезвом состоянии попытался заговорить с потерпевшим. По мнению подозреваемого, мужчина грубо ему ответил. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил оппонента по лицу. Со слов сопровождавшей молодого человека девушки, она, не оценив серьезности происходящего, сняла все на видео и выложила в социальные сети. Позже, испугавшись последствий, видеоролик удалила", – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.