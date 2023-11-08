Пропавшая 12-летняя школьница найдена в Тюмени
Происшествия, 13:31 08 ноября 2023
| Фото: УМВД России по Тюменской области
В Тюмени найдена 12-летняя школьница, которая ушла в школу днем 7 ноября и не вернулась.
"Местонахождение установлено. Будет доставлена в отдел. Иные обстоятельства устанавливаются", — сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы регионального управления МВД России Александр Гилев.
Девочку нашли в одном из торговых центров Тюмени. Ранее ориентировку с портретом пропавшей разместили в сообществе добровольческого поисково-спасательного отряда "ТюменьРегионСпас" во ВКонтакте.
Инна Пахомова