Проект с аналогами патентованных импортных лекарств запустят в России до конца 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Продукты на полку", направленный на создание аналогов патентованных импортных лекарств из недружественных стран, которые могут перестать поставляться в Россию, запустят до конца 2023 года. В приоритетном порядке будет вестись работа над 49 онкопрепаратами, вошедшими в проект технологического суверенитета по фармацевтике.

Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По восьми позициям из этого списка уже есть регистрационные удостоверения, еще восемь – в очереди на получение.

"Фармпредприятия – производители онкопрепаратов за последние 10 лет развили номенклатуру препаратов. Многие из них получают поддержку в виде субсидий на НИОКР и займов Фонда развития промышленности. В разработку из бюджета было вложено более 11 миллиардов рублей. В рамках пяти СПИК реализуются проекты общим объемом свыше 20 миллиардов рублей по созданию производства семи субстанций и семи радиофармацевтических препаратов", - рассказал Мантуров.

Особо значимые для отрасли проекты реализуются с помощью механизма кластерной инвестплатформы. Так, компания "Р-Фарм" планирует наладить выпуск 18 противоопухолевых препаратов.

К слову, больше половины зарегистрированных в этом году препаратов для лечения онкозаболеваний производятся в России по полному циклу. Доля отечественных онкопрепаратов в госзакупках в натуральном выражении уже приближается к 70 %. Отпускная цена российских препаратов ниже, за счет чего Минздрав может закупать больше объемов.