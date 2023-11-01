Читатели Тюменской области стали вторыми в "Больших книжных гонках"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Читатели Тюменской области прочли более 875 тыс. страниц краеведческой литературы с марта по октябрь. И этот показатель принес тюменцам второе место по итогам акции "Большие книжные гонки – 2023". Победителями стали югорачане - почти 4,9 млн страниц. Ямальцы прочитали 23,3 тыс. страниц, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Лидером среди муниципальных образований стала Тюмень - более 587 тыс. страниц, на втором месте – Тюменский район, на третьем – Уватский район.

"Во время акции участники записывали видеообзоры краеведческой литературы. Организаторы выбрали автора лучшего ролика – им стала тюменка Наталья Рогачёва, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Тюменского государственного университета", - рассказали организаторы акции.

В проекте "Большие книжные гонки" активно участвовали добровольцы. Лучшим волонтером от Тюменской области признали Татьяну Попову. Среди послов "гонок", которые продвигали проект в социальных сетях, отличились Константин Буценко, Вера Бухтоярова, Анна Циллер, Надежда Петрова, Ольга Рагозина, Елена Тюрикова и Лариса Переверзина. Отдельно организаторы поблагодарили куратора акции из Тюмени Наталью Роляк.

Напомним, акция "Большие книжные гонки – 2023" входит в межрегиональный проект "Арктический литературный мост: Югра – Ямал – Тюмень", стартовавший по соглашению о сотрудничестве между главными библиотеками регионов.

Директора Тюменской областной научной библиотеки (Менделеевки), Государственной библиотеки Югры и Национальной библиотеки Ямала подписали соглашение на Арктическом культурном форуме в Салехарде в феврале 2023 года и договорились о формировании единого литературного пространства, реализации совместных библиотечных проектов и мероприятий. Первыми в цикле совместных проектов и стали "Большие книжные гонки – 2023".