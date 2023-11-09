Владимир Якушев открыл заседание национальной части Форума глав регионов государств ШОС

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Заседание национальной части Форума глав регионов государств-членов ШОС открыл полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев 9 ноября.

"Мы видим неподдельный интерес к Форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей", - сказал он.

По итогам 2022 года товарооборот России со странами ШОС вырос на 37 % и достиг 260 млрд долларов. Укрепляются политические и культурные связи между странами-участницами, подчеркнул Владимир Якушев.

Национальная часть форума была создана для определения и уточнения повестки российских регионов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

"Общая работа дает хорошие практические результаты, способствует процветанию наших регионов и стран, благополучию наших сограждан", - констатировал Владимир Якушев и выразил уверенность в том, что роль регионов в работе ШОС будет возрастать.

В заседании также приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, представители региональных органов власти.