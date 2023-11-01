Тюменские хоккеисты обыграли москвичей со счетом 4:3

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" обыграл московскую команду "Звезда со счетом 4:3 в рамках OLIMPBET ВХЛ. Игра прошла на домашнем поле тюменцев 8 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

"Важный матч. Хорошо начали, соперник был активен все 60 минут. Знали, готовились к этому. Вовремя забили нужный гол, на мой взгляд. Потом где-то стали позволять себе немного лишнего. Нужно было продолжать также играть против такого соперника. В "Звезде" хорошие молодые ребята. Было видно, что играли по заданию, хотели сравнять счёт и сравняли. Мы молодцы", - сказал главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменёв.