За долги по алиментам жительницу Тюменской области суд отправил на исправительные работы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода исправительных работ получила жительница Омутинского района, задолжавшая сыну алименты почти на 35 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что женщина длительное время не платила алименты, за что ее привлекли к административной ответственности, назначив обязательные работы на 30 часов.

После наказания должница алименты в полном объеме выплачивать не начала, но по личной инициативе перевела в счет погашения задолженности 12 тыс. рублей.

В суде женщина вину полностью признала и поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев, с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.