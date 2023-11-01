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За долги по алиментам жительницу Тюменской области суд отправил на исправительные работы

Происшествия, 12:47 10 ноября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Полгода исправительных работ получила жительница Омутинского района, задолжавшая сыну алименты почти на 35 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что женщина длительное время не платила алименты, за что ее привлекли к административной ответственности, назначив обязательные работы на 30 часов.

После наказания должница алименты в полном объеме выплачивать не начала, но по личной инициативе перевела в счет погашения задолженности 12 тыс. рублей.

В суде женщина вину полностью признала и поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев, с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

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# алименты , Омутинский район , суд

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