  • 13 ноября 202313.11.2023понедельник
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новая станция в Викуловском районе обеспечит качественной водой более 400 человек

Общество, 10:23 13 ноября 2023

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Качественную питьевую воду получат более 400 жителей Викуловского района благодаря установке новой станции водоочисткки.

Производительность объекта составляет 100 куб. м в сутки. Станция работает в автоматическом режиме. Современное насосное оборудование обеспечивает бесперебойную подачу чистой питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Викуловского муниципального района.

Качество и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям подаваемой воды подтверждают проведенные лабораторные исследования в ходе мониторинга.

Добавим, всего по району это уже 22 населенный пункт, где установлены станции очистки воды такого типа. Работа по обеспечению населения района чистой питьевой водой не прекращается и будет продолжена в дальнейшем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# водоочистка , станция водоочистки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 13.11.2023О творчестве художника Геннадия Райшева расскажут тюменцам на лекции
11:51 13.11.2023В Тюменском районе проверили тепличный комплекс на мозаику пепино
11:40 13.11.2023Трое тюменцев приняли участие в новом шоу на федеральном канале
11:18 13.11.2023Шестиклассник Олег Шаров стал городостью Тобольского района