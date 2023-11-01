Новая станция в Викуловском районе обеспечит качественной водой более 400 человек

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Качественную питьевую воду получат более 400 жителей Викуловского района благодаря установке новой станции водоочисткки.

Производительность объекта составляет 100 куб. м в сутки. Станция работает в автоматическом режиме. Современное насосное оборудование обеспечивает бесперебойную подачу чистой питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Викуловского муниципального района.

Качество и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям подаваемой воды подтверждают проведенные лабораторные исследования в ходе мониторинга.

Добавим, всего по району это уже 22 населенный пункт, где установлены станции очистки воды такого типа. Работа по обеспечению населения района чистой питьевой водой не прекращается и будет продолжена в дальнейшем.