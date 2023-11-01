В Тюменской области начали готовится к лесопожарному сезону 2024 года

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области началась подготовка к лесопожарному сезону 2024 года. Идет разработка планов тушения лесных пожаров с учетом горимости прошлых лет. Корректируются маршруты наземного патрулирования, при этом во внимание берутся территории, где были зафиксированы происшествия в 2023 году.

Об этом рассказала исполняющая обязанности директора департамента лесного комплекса Тюменской области Оксана Войнова.

"Лесопожарный сезон 2023 года был тяжелым. На сегодняшний день мы уже проиступили к подготовке сезону 2024 года. Дооснащаемся беспилотными летательными аппаратами. В 2024 году планируем приобрести два беспилотника", — отметила она.

Также в регионе расширяется сиситема видеомониторинга. Число камер на вышках на территориях, прилегающих к населеным пунктам, увеличится с 50 до 104 единиц. Видеосистема помогает предотвращать лесные пожары на ранней стадии возникновения. При обнаружении очага информация о нем передается в диспетчерскую службу. Специализированную службу дооснащают лесопожарной техникой и инвентарем.

Напомним, противопожарный режим в 2023 году был введен в Тюменской области 3 апреля. За пожароопасный сезон в регионе зарегистрировали 222 лесных пожара. Их площадь превысила 28 тыс. га. Пожары нанесли ущерб в размере 298 млн рублей.

На площадях, поврежденных пожарами, уже приступили к проведению лесопатологических исследований. Такие мероприятия проведут на площади 3 тыс. 400 га. Остальные территории находятся под наблюдением.

"На 520 гектарах лесопатологические обследования уже выполнены. Документы составлены. Сейчас их проверяют в федеральных органах", — добавила Оксана Войнова.

Организованы сплошные санитарные рубки. Площади, где они проведены, вовлекают в лесовосстановление весной и осенью. В 2023 году оно проведено на площади 8,4 тыс. га.

Инна Пахомова