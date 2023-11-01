Тюменку обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей членских взносов в садовом товариществе

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

34-летнюю женщину обвиняют в присвоении членских взносов в садовом товариществе на сумму 1,5 млн рублей. Ей грозит наказание до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемая, будучи бухгалтером-кассиром общества, в период с июня 2019 года по февраль 2021 года присвоила деньги, полученные от членов товарищества в качестве взносов. Их она тратила на погашение потребительских кредитов.

В результате преступных действий садовому товариществу причинен ущерб на сумму 1,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.