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Семь рейсов на вылет задерживаются в Рощино Тюмени из-за тумана

Общество, 09:36 12 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь рейсов на вылет задерживаются из-за тумана в Рощино Тюмени 12 ноября. Вылет в Москву, Санкт-Петербург, Игрим, Тюльку перенесены на время ближе к полудню, указано на онлайн-табло аэропорта.

А прилететь в Тюмень пока не могут пассажиры 13 рейсов из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска, Сургута и других городов.

Отметим, что время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта назначения.

Актуальное расписание отображается на онлайн-табло.

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# рейсы , туман

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