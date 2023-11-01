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Гинекологи тюменской больницы спасли пациентку с кровотечением из-за кисты

Общество, 10:57 12 ноября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пациентку с внутренним кровотечением из-за разрыва кисты спасли врачи гинекологического отделения ОКБ №2 в Тюмени. Девушка сама пришла в приемное отделение. Она жаловалась на резкую боль внизу живота и ее тут же отправили на обследование, сообщает медучреждение.

"По результатам УЗИ мы выявили большое кистозное новообразование яичника размером до шести сантиметров и скопление жидкости в малом тазу. Было принято решение о срочном оперативном вмешательстве, так как жизни пациентки грозила опасность", – рассказал врач-гинеколог, онколог, заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.

Операцию провели лапароскопическим методом. Гинекологи успешно купировали кровотечение и удалили кисту, сохранив здоровую ткань яичника.

На четвертые сутки пациентку выписали. Врачи напомнили, что любое патологическое состояние легче не допустить, чем лечить, поэтому женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум два раза в год. Это позволит своевременно выявить проблему и принять меры.

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# гинекология , здравоохранение , ОКБ №2

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