Трое тюменцев приняли участие в новом шоу на федеральном канале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы Светлана Гриценко, Илья Бархатов и Полина Хохрина приняли участие в новом шоу "Ярче звезд" на одном из федеральных каналов. В нем талантливые участники перевоплощаются в известных исполнителей, а жюри выбирает того, кто сделал это лучше остальных. Выпуск вышел 11 ноября, сообщают организаторы.

"Мой выбор пал на певицу, которую я обожаю и слушаю много лет, и мой голос действительно похож на её. Я отправила заявку, и меня утвердили. Для меня огромный приз – сам факт участия в шоу. Это новый опыт и незабываемые впечатления", - сказала Светлана Гриценко.

| фото от организаторов | фото от организаторов

Певец и ведущий Илья Бархатов около шести лет работает в одном известном в Тюмени кавер-проекте. Выступает и гастролирует не только в своём городе, но и по всему УФО. На проект юноша поехал, чтобы проверить свои навыки музыкального перевоплощения.

| фото от организаторов | фото от организаторов

Студентка тюменского института культуры Полина Хохрина решила принять участие в шоу, потому что захотела попробовать себя в новом творческом амплуа.

"Было желание выйти из зоны исполнительского комфорта. Вжиться в роль другого артиста, прочувствовать его энергетику, транслировать зрителям его эмоции, а не свои, – сложные задачи, с которыми мне приходилось сталкиваться в процессе подготовки к эфиру", - сказала Полина Хохрина.