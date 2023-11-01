Магистранты тюменских вузов могут получить Потанинскую стипендию

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Поучаствовать в конкурсе на стипендию Владимира Потанина предлагают магистрантам Тюменского госуниверситета. Заявки принимаются до 20 ноября, размер стипендии составит 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс проходит в два этапа. Первый, заочный, предполагает описание участниками персональных планов, жизненной позиции, эссе на тему будущей диссертации и ответы на другие вопросы. Во втором этапе конкурса участвуют соискатели, успешно прошедшие первый. Он включает деловые игры, интервью, решение кейсов и другие групповые или индивидуальные форматы.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе, требованиями к заявителям, расписанием онлайн-консультаций можно по ссылке.

15 ноября в 15 часов 30 минут в Институте математики и компьютерных наук (ауд. 111) магистранты смогут также пообщаться с победителем 2022-2023 учебного года Софьей Шадриной. Она ответит на вопросы по заполнению заявки и поделится секретами успеха.