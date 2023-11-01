Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют тюменских предпринимателей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Круглый стол с представителями промышленных предприятий проведут специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 23 ноября. Мероприятие состоится в рамках Дней открытых дверей для предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники обсудят ряд вопросов: санитарно-эпидемиологические требования к организации санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны источников водоснабжения; производственный контроль за факторами производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами.

Для участия необходима обязательная регистрация. Наименование организации, ФИО, должность и контакты нужно направить на электронную почту ooiod@rpn72.ru с темой "Круглый стол 23.11.2023" до 21 ноября. Участникам, прошедшим регистрацию, ссылку для подключения направят в день мероприятия.

Задать свои вопросы участники могут до 21 ноября по ссылке.

Добавим, в ходе дней открытых дверей для предпринимателей представители бизнеса смогут получить консультации по всем интересующим вопросам с 14 до 18 часов, в территориальных отделах Управления - с 13 до 17 часов.