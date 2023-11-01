  • 13 ноября 202313.11.2023понедельник
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские дзюдоисты завоевали медали первенства страны

Спорт, 18:19 13 ноября 2023

Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Награды первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое состоялось в Барнуле, завоевали два спортсмена из Тюменской области.

Айшат Алиева стала обладателем "серебра" в весовой категории до 63 кг, представленной 44 участницами. Воспитанница Виктора Иващенко и Валентины Белоус провела шесть встреч, в пяти из которых одержала уверенные победы, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Бронзовую награду в категории до 60 кг, в которой боролись 50 спортсменов, получил Темирлан Шахнавазов. На счету подопечного Вадима Гусева, Андрея Стенина и Алексея Буклаускаса также пять выигранных схваток из шести.

Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Отметим, всего за награды всероссийских стартов боролись 762 спортсмена из 76 субъектов страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 13.11.2023Тюменские дзюдоисты завоевали медали первенства страны
14:47 13.11.2023Пять лет тюрьмы грозит тюменцу за угон автомобиля
12:46 13.11.2023Тюменцы обыграли футболистов из Краснодара со счетом 3:0
08:27 13.11.2023Открытый турнир по настольному теннису стартует в Тюмени