Тюменские дзюдоисты завоевали медали первенства страны

| Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Награды первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое состоялось в Барнуле, завоевали два спортсмена из Тюменской области.

Айшат Алиева стала обладателем "серебра" в весовой категории до 63 кг, представленной 44 участницами. Воспитанница Виктора Иващенко и Валентины Белоус провела шесть встреч, в пяти из которых одержала уверенные победы, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

| Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Бронзовую награду в категории до 60 кг, в которой боролись 50 спортсменов, получил Темирлан Шахнавазов. На счету подопечного Вадима Гусева, Андрея Стенина и Алексея Буклаускаса также пять выигранных схваток из шести.

| Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Отметим, всего за награды всероссийских стартов боролись 762 спортсмена из 76 субъектов страны.