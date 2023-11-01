Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия Тюменской области за восемь месяцев 2023 года
Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия юга Тюменской области за восемь месяцев 2023 года. При этом, доля прибыльных составила 73 %.
В Югре ситуация иная: полученная прибыль организаций реального сектора экономики с января по август оценивается в 1 трлн 105 млрд рублей. Одна доля предприятий с профитом 71%.
Аналогичная динамика и на Ямале. Удельный вес прибыльных организаций составил 69 %, а объем прибыли превысил 829,3 млрд рублей, следует из данных Тюменьстата.
Отметим, что в аналитике не использованы данные субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций.
Оксана Корнеенкова