  • 13 ноября 202313.11.2023понедельник
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия Тюменской области за восемь месяцев 2023 года

Экономика, 18:07 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия юга Тюменской области за восемь месяцев 2023 года. При этом, доля прибыльных составила 73 %.

В Югре ситуация иная: полученная прибыль организаций реального сектора экономики с января по август оценивается в 1 трлн 105 млрд рублей. Одна доля предприятий с профитом 71%.

Аналогичная динамика и на Ямале. Удельный вес прибыльных организаций составил 69 %, а объем прибыли превысил 829,3 млрд рублей, следует из данных Тюменьстата.

Отметим, что в аналитике не использованы данные субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# прибыль , промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 13.11.2023Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия Тюменской области за восемь месяцев 2023 года
17:11 13.11.2023230 тонн семенной пшеницы отправят из Тюменской области в Казахстан
16:48 13.11.2023Тюменская область вошла в топ-5 регионов по продаже ПЭТ-бутылок на платформе по торговле вторсырьем
16:15 13.11.2023В Тюменской области транспортные потоки регулируют с помощью нейросетей