Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия Тюменской области за восемь месяцев 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 213,8 млрд рублей заработали предприятия юга Тюменской области за восемь месяцев 2023 года. При этом, доля прибыльных составила 73 %.

В Югре ситуация иная: полученная прибыль организаций реального сектора экономики с января по август оценивается в 1 трлн 105 млрд рублей. Одна доля предприятий с профитом 71%.

Аналогичная динамика и на Ямале. Удельный вес прибыльных организаций составил 69 %, а объем прибыли превысил 829,3 млрд рублей, следует из данных Тюменьстата.

Отметим, что в аналитике не использованы данные субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций.

Оксана Корнеенкова