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В Аромашевском районе побит 30-летний рекорд по урожайности

Экономика, 16:27 14 ноября 2023

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

30-летний рекорд по урожайности зерновых побили в Аромашевском районе. Хозяйства отчитались о валовом сборе почти в 50 тыс. тонн, сообщил глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

При этом, урожайность в бункерном весе составила 23 центнера с гектара, что выше среднего показателя по области.

За сезон полеводы ввели в оборот 218 га пашни. Сельхозтоваропроизводители купили 22 единицы спецтехники на 120 млн. рублей.

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# Аромашевский район , уборочная кампания , урожайность

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