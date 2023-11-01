В Аромашевском районе побит 30-летний рекорд по урожайности

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

30-летний рекорд по урожайности зерновых побили в Аромашевском районе. Хозяйства отчитались о валовом сборе почти в 50 тыс. тонн, сообщил глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

При этом, урожайность в бункерном весе составила 23 центнера с гектара, что выше среднего показателя по области.

За сезон полеводы ввели в оборот 218 га пашни. Сельхозтоваропроизводители купили 22 единицы спецтехники на 120 млн. рублей.