Количество желающих переехать на Урал граждан других государств за год выросло вдвое

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За 9 месяцев 2023 года таможенники оформили 47 пассажирских таможенных деклараций на домашние вещи и автомобили для личного пользования. При этом за весь 2022 год было подано только 20 таких деклараций.

"В прошлом году в Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, а также в Югру и на Ямал на ПМЖ в основном переезжали из Германии, Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана. В 2023 году половина переселенцев также приехала из Германии. Кроме того, в России захотели жить граждане из Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии. Причины переезда: наличие рабочих мест, уровень зарплаты и родственники", – сообщает Федеральная таможенная служба России.

При переселении в Россию на ПМЖ нет необходимости уплачивать таможенные платежи, если одновременно соблюдаются несколько условий: гражданин ввозит б/у товары для личного пользования, а также одно транспортное средство на семью в срок не позднее 18 месяцев с момента выдачи документа, подтверждающего переселение. Важно, чтобы ранее гражданин не пользовался подобной льготой, а автомобиль находился в собственности и был зарегистрирован в стране предыдущего проживания не менее года.

Чаще всего переселенцы в качестве подтверждающего документа предоставляли российский паспорт с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства в России. 14 деклараций были оформлены с указанием свидетельства участника госпрограммы и вида на жительство.