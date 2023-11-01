Банк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии "Российский спорт"

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Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии "Российский спорт".

"ЦСКА", "Динамо", "Локомотив" - эти названия знают все болельщики страны, - отмечено в сообщении пресс-службы Банка России. - ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество "Динамо" были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, "Локомотив" — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России".

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Монеты изготовлены качеством "пруф". Тираж монет — 10 тыс. штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.