Нарушительницу правил движения выявили с помощью дрона на дороге в Омутинском районе

| Фото: скриншот видео ГИБДД по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД по Тюменской области

Нарушительницу правил движения выявили с помощью дрона на дороге в Омутинском районе. Управляя "Ладой Калина" 18-летняя девушка обогнала большегруз по встречной полосе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Это смертельно-опасный маневр, уточняется в сообщении. На начинающего водителя, а за рулем жительница с. Вагайское всего полгода, составили административный материал. Ей грозят штраф в размере пяти тыс. рублей либо лишение прав. Решение примет суд.