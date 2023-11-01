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Нарушительницу правил движения выявили с помощью дрона на дороге в Омутинском районе

Происшествия, 18:36 14 ноября 2023

скриншот видео ГИБДД по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГИБДД по Тюменской области

Нарушительницу правил движения выявили с помощью дрона на дороге в Омутинском районе. Управляя "Ладой Калина" 18-летняя девушка обогнала большегруз по встречной полосе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Это смертельно-опасный маневр, уточняется в сообщении. На начинающего водителя, а за рулем жительница с. Вагайское всего полгода, составили административный материал. Ей грозят штраф в размере пяти тыс. рублей либо лишение прав. Решение примет суд.

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# беспилотники , ГИБДД Тюменской области , ПДД

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