Тюменская спортшкола №3 проведет день открытых дверей

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

День открытых дверей для детей, находящихся на педагогическом сопровождении, проведет 16 ноября спортивная школа № 3 (ул. Садовая, 109 корпус 1) в Тюмени. Для юных гостей проведут экскурсию по спорткомплексу, покажут, как проходит учебно-тренировочный процесс. Начало в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ребятам продемонстрируют тренировки боксеров, борцов греко-римского стиля, волейболистов и теннисистов, расскажут об особенностях физкультурно-спортивной подготовки и о том, как записаться на занятия.

Дни открытых дверей для детей, находящихся в социально-опасном положении, стартовали в сентябре. Проект призван познакомить детей с различными видами спорта, заинтересовать их в выборе дополнительных увлечений вне школы.