Школьники Нижнетавдинского района встретились с участником СВО

| Фото: управление образования администрации Нижнетавдинского района | Фото: управление образования администрации Нижнетавдинского района

Встреча с участником СВО Рафиком Рахимовым прошла в Киндерской школе Нижнетавдинского района. Как отмечают в администрации муниципального образования, это был не просто разговор, а возможность узнать историю из от человека, участвующего в знаковых событиях.

Бывший выпускник школы, участник специальной военной операции уже почти год вместе со своими товарищами защищает Родину. Сейчас военный приехал в родное с. Киндер в отпуск.

Он нашел время повидаться с учителями и учениками родной школы. Встреча проходила в формате живой беседы, ребята задали гостю много вопросов, их интересовало всё: от того, где живут и как питаются солдаты на линии огня.