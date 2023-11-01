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Школьники Нижнетавдинского района встретились с участником СВО

Общество, 18:05 15 ноября 2023

управление образования администрации Нижнетавдинского района | Фото: управление образования администрации Нижнетавдинского района

Встреча с участником СВО Рафиком Рахимовым прошла в Киндерской школе Нижнетавдинского района. Как отмечают в администрации муниципального образования, это был не просто разговор, а возможность узнать историю из от человека, участвующего в знаковых событиях.

Бывший выпускник школы, участник специальной военной операции уже почти год вместе со своими товарищами защищает Родину. Сейчас военный приехал в родное с. Киндер в отпуск.

Он нашел время повидаться с учителями и учениками родной школы. Встреча проходила в формате живой беседы, ребята задали гостю много вопросов, их интересовало всё: от того, где живут и как питаются солдаты на линии огня.

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# Нижнетавдинский район , СВО

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