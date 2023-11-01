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Тоболяк угнал незапертую машину, замкнув провода зажигания

Происшествия, 19:07 15 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники уголовного розыска в Тобольске.

Как сообщает ГУ МВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что пропал его ВАЗ-21074 у дома в 8 мкрн. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в угоне автомобиля. Транспортное средство обнаружили в д. Пенья Тобольского района.

Оперативники задержали подозреваемого - ранее неоднократно судимого неработающего 22-летнего тоболяка. Он признался, что в день совершения противоправного деяния прогуливался по городу и приметил отечественную машину в одном из дворов. Авто оказалось не заперто. Злоумышленник воспользовался ситуацией, проник внутрь и, замкнув провода зажигания, запустил двигатель. Молодой человек поехал к родственнику в деревню, где и был задержан.

Транспортное средство возвращено владельцу.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# угон , УМВД России по Тюменской области

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