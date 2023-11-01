Тюменцам предлагают поделиться ассоциациями с регионом и молодежью

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Жителям Тюмени предлагают пройти анкетирование о том, как они представляют себе молодежь региона. Событие, приуроченное к творческой лаборатории "Премьера" и Всемирному фестивалю молодежи, пройдет с 17 по 19 ноября.

В торговых центрах "Гудвин", "Галерея Вояж" и "Тюмень Сити-Молл" разместят по три мольберта. Жители города смогут оставить на них свои ассоциации с Тюменской областью и молодежью, сообщает Медиацентр молодежной политики региона.

Участникам предложат описать Тюменскую область тремя словами, рассказать, за что они любят регион, и назвать цвета, персонажей, животных или предметы, с которыми ассоциируется тюменская молодежь. Участникам подарят открытку-билет на Всемирный фестиваль молодежи.

Тем, кто пройдет анкетирование о Тюменской области и молодежи региона вручат фирменный шоколад "Квартет". Также желающие смогут поучаствовать в розыгрыше сертификатов Тюменского концертно-театрального объединения на 5 тыс. рублей. Самые активные получат мерч с надписью "Тюменская область".