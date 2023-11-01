В Тюменской области фармацевтическая компания привлекла более 5 млрд рублей господдержки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 млрд рублей государственной поддержки привлекло ООО "Фармасинтез-Тюмень". Это позволило компании открыть новое производство и создать более 300 рабочих мест.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил гендиректор ООО "Фармасинтез-Тюмень" Владимир Кисиленко.

"Такого уровня грамотности, профессионализма в поддержке бизнеса как в Тюменской области в России нет. И это способствует тому, что и мы вкладываемся в регион", - отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для реализации комплексного инвестиционного проекта "Создание производства гормональных и рентгеноконтрастных препаратов" и проектов по разработке и проведению клинических исследований лекарственных препаратов для импортозамещения были привлечены как федеральные, так и региональные средства.

"Фармасинтез" участвовала в программе Фонда развития промышленности РФ. Из бюджета Тюменской области получила субсидию по договору лизинга.

Компания в течение 2024 года реализует еще три направления: строительство и запуск нового центра разработки и внедрения технологий (R&D), реконструкция и модернизация цеха действующих цехов и запуск третьей очереди по производству высокотехнологичных препаратов с пролонгированным действием для лечения заболеваний эндокринной системы.

Реализация данных проектов позволит заводу создать дополнительно 500 рабочих мест. На сегодня здесь трудятся более 860 сотрудников.

Добавим, на сегодня в производственном портфеле фармацевтической компании региона насчитывается более 100 наименований препаратов, при этом 40 из них разработаны специалистами завода и запущены в производство в 2022-2023 г. В цехах производят широкий спектр лекарств: гормональные, сахароснижающие, противосудорожные, кардиологические, антиагреганты, витамины и другие.

Поставки ведут во все регионы России, активно работают с Казахстаном, Узбекистаном, прорабатывают выход на рынки Африки, Латинской Америки, Азии.

Анжела Лебедева