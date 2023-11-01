  • 17 ноября 202317.11.2023пятница
  • USD88,9466
    EUR96,5921
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские борцы посоревнуются за место в сборной региона

Спорт, 12:54 17 ноября 2023

Федерация спортивной борьбы Тюменской области | Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по греко-римской борьбе пройдут в спортивном комплексе "Строймаш" в Тюмени 18 ноября. За звание сильнейших посоревнуются около 100 спортсменов 2006 г. р. и старше, имеющие подготовку не ниже 2 взрослого разряда, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В частности, выступят борцы из Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Увата. На состязаниях спортсмены смогут повысить спортивный разряд вплоть до звания кандидата в мастера спорта.

По итогам соревнований будет сформирована сборная региона для участия в более крупных стартах. Среди ближайших - чемпионат УФО, который пройдет с 20 ноября по 2 декабря в Челябинске.

Поддержать участников состязаний смогут все желающие, вход для зрителей и болельщиков свободный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# греко-римская борьба , чемпионат Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:54 17.11.2023Тюменские борцы посоревнуются за место в сборной региона
10:01 17.11.2023В Тюмени пройдет областной чемпионат по пулевой стрельбе
08:40 17.11.2023Абатские теннисисты поспорят за звание лучших на Кубке села
17:34 16.11.2023В Тюмени Всероссийский день самбо отметят соревнованиями