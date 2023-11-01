Тюменские борцы посоревнуются за место в сборной региона

| Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области | Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по греко-римской борьбе пройдут в спортивном комплексе "Строймаш" в Тюмени 18 ноября. За звание сильнейших посоревнуются около 100 спортсменов 2006 г. р. и старше, имеющие подготовку не ниже 2 взрослого разряда, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В частности, выступят борцы из Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Увата. На состязаниях спортсмены смогут повысить спортивный разряд вплоть до звания кандидата в мастера спорта.

По итогам соревнований будет сформирована сборная региона для участия в более крупных стартах. Среди ближайших - чемпионат УФО, который пройдет с 20 ноября по 2 декабря в Челябинске.

Поддержать участников состязаний смогут все желающие, вход для зрителей и болельщиков свободный.