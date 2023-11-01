Любительские коллективы Тюменской области могут получить звания в сфере культуры
Департамент культуры Тюменской области объявляет о начале приема документов на присвоение и подтверждение званий: "Народный коллектив любительского художественного творчества"; "Образцовый коллектив любительского художественного творчества"; "Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области".
Приём заявок стартует 20 ноября и продлится по 20 декабря 2023 года. Необходимую информацию по подготовке документов можно узнать по ссылке.
В администрации Тобольского района напомнили, что работа по присвоению и подтверждению званий любительским творческим коллективам ведётся в регионе с 2016 года. Сегодня звания "Образцовый", "Народный", "Заслуженный" имеют 71 коллектив региона.