Любительские коллективы Тюменской области могут получить звания в сфере культуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Департамент культуры Тюменской области объявляет о начале приема документов на присвоение и подтверждение званий: "Народный коллектив любительского художественного творчества"; "Образцовый коллектив любительского художественного творчества"; "Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области".

Приём заявок стартует 20 ноября и продлится по 20 декабря 2023 года. Необходимую информацию по подготовке документов можно узнать по ссылке.

В администрации Тобольского района напомнили, что работа по присвоению и подтверждению званий любительским творческим коллективам ведётся в регионе с 2016 года. Сегодня звания "Образцовый", "Народный", "Заслуженный" имеют 71 коллектив региона.