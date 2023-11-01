На Ямале курьера за сбыт наркотиков приговорили к 11 годам колонии строгого режима

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Задержанный ФСБ курьер, перевозивший наркотические средства в особо крупном размере, осужден к длительному сроку, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Новоуренгойским городским судом ЯНАО гражданин России Брагин Юрий Геннадьевич признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере в составе организованной группы, а также с использованием сети Интернет", - говорится в сообщении.

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили, что 32-летний житель Ноябрьска приобрел и хранил дома мефедрон. По заданию неустановленного лица, он выехал в Новый Уренгой с цельдля его дальнейшего сбыта, где, при выходе с поезда, был задержан с поличным сотрудниками управления. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изьяли наркотики общей массой более 740 грамм.

Следственный отдел ОМВД России по Новому Уренгою возбудил и расследовал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием сети Интернет).

Брагину Ю.Г. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 600 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Эксперты отмечают, что наркотики, будучи определенным химическим соединением, воздействует на человека таким образом, что изменяются биохимические механизмы работы его мозга. В итоге развиваются психические и поведенческие расстройства, которые требуют длительного комплексного лечения.

"Наркологическая помощь доступна в регионе. Это не только возможность получить консультацию у врача психиатра-нарколога, которыми укомплектованы практически все районы юга Тюменской области, доступна бесплатная стационарная наркологическая помощь в полном объеме, в комфортабельных условиях санаторного типа лечебно-реабилитационные мероприятия осуществляются врачами психиатрами-наркологами, медицинскими психологами, психотерапевтами в соответствии со стандартами и рекомендациями, - рассказал нарколог областного наркологического диспансера. - Также имеется техническая возможность, и этим уже активно пользуются, организовать консультацию у специалистов диспансера дистанционно".