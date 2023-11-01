Фотогалерея: Тюмень приняла участников всероссийского форума многодетных семей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" впервые проходит в Тюмени 17 ноября. Более 300 человек стали его участниками. Представители 12 регионов очно встретились в музее им. Словцова, остальные регионы подключились онлайн.

Основной вопрос, который обсудят общественники, действующие мамы-предприниматели, представители власти и бизнеса - семейное предпринимательство как способ решения вопроса с трудоустройством многодетных родителей.