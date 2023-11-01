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Фотогалерея: Тюмень приняла участников всероссийского форума многодетных семей

Общество, 14:12 17 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" впервые проходит в Тюмени 17 ноября. Более 300 человек стали его участниками. Представители 12 регионов очно встретились в музее им. Словцова, остальные регионы подключились онлайн.

Основной вопрос, который обсудят общественники, действующие мамы-предприниматели, представители власти и бизнеса - семейное предпринимательство как способ решения вопроса с трудоустройством многодетных родителей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# многодетные семьи , форум

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