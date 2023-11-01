В селе Уватского района вводят в эксплуатацию водоочистные сооружения

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Новые водоочистные сооружения запустят в с. Демьянское Уватского района. Для того, чтобы жители населенного пункта получали чистую питьевую воду приобретены все необходимые фильтрующие материалы. Станция построена по обращениям сельчан, сообщает администрация района.

Этот и другие вопросы обсудил на встречах с населением глава района. Первые обсуждения состоялись в Демьянке, Тугалово и Горнослинкино.

"Такой формат в прошлом году показал эффективность. Общение напрямую даёт объективную картину о состоянии дел в сёлах и деревнях района, позволяет подвести итоги сделанного и наметить планы на будущее. В частности, в Демьянке отремонтировали несколько дорог, ФАП и частично школу. Еще одна проблема, которая была поднята жителями, связана с работой скорой помощи. Дело в том, что у нас наблюдается недостаток квалифицированных специалистов: водителей и медиков. Но работа над привлечением кадров идёт. Летом к исполнению обязанностей приступила выпускница медицинского образовательного учреждения. Надеюсь, что вскоре закроем этот вопрос", - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Встречи продолжаются. Около 30 вопросов задали главе района жители Уки и Першино. Главная проблема - отсутствие фельдшера в местном ФАПе. Решить ее можно, в том числе за счет целевого обучения выпускников. Уточнить информацию, о том как получить медобразование по такой форме можно узнать в отделе по управлению персоналом Областной больницы №20 по телефону: 8 (34561) 2-22-75.