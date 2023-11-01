В Тюмени пройдет слет юных инспекторов движения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ХIХ областной слет юных инспекторов движения пройдет в Тюмени с 21 по 23 ноября в лагере "Остров детства". Участниками станут лучшие юидовцы Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В рамках слета пройдет деловая игра, в ходе ребята найдут решение важных проблем в области дорожного движения. В том числе предложат свои варианты того, как уберечь подростков от езды на мотоциклах и автомобилях без прав. Или что поможет убедить водителей всегда пропускать пешеходов на "зебрах", а родителей – устанавливать в машине автокресло.

Для школьников организовали насыщенную конкурсную программу с творческими заданиями, тестами по правилам дорожного движения и практикой оказания первой помощи при авариях.

А представители Движения Первых проведут мастер-классы и тренинги для участников, что позволит юным инспекторам движения почувствовать себя частью большой дружной команды.

Отметим, в 2023 г. юные инспекторы движения участвовали в более 1 тыс. акциях по снижению детской аварийности. Они вместе с сотрудниками ГИБДД призывали водителей и детей соблюдать правила дорожной безопасности.