К проекту "Физкультура на производстве" в Тюмени присоединятся еще две организации

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Еще две тюменские организации присоединятся к городскому межведомственному проекту "Физкультура на производстве". 21 ноября утреннюю разминку в рамках проекта проведут для сотрудников отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области, а 24 ноября - для коллектива ООО "Тюмень Водоканал".

Как отметили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, Комплексы полезных упражнений для трудовых коллективов представляют волонтеры и инструкторы по спорту учреждений отрасли спорта и молодежной политике города. В дальнейшем коллективы могут заниматься самостоятельно.

Ранее к проекту присоединились МБУ "Тюменьгормост", ООО "Зуммер", Управление федерального казначейства по Тюменской области и Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Всего же на участие в нем заявились 24 организации города.